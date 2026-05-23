16:06, 23 мая 2026Спорт

Украинец отказался от совместного фото с россиянином на чемпионате Европы по карате

Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Андрей Заплитный. Фото: Fot. Zuza Twardosz / 400mm.Pl / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Украинский каратист Андрей Заплитный отказался от совместной фотографии с соперником из России Эрнестом Шарафутдиновым на чемпионате Европы, который проходит во Франкфурте-на-Майне. Об этом сообщает ТАСС.

Украинец завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 75 килограммов, россиянин также стал третьим. Победу одержал турок Омер Юрюр, вторым стал француз Килиан Сизо.

После того как в честь победителя прозвучал гимн Турции, спортсмены встали рядом для совместной фотографии. Заплитный покинул подиум, и каратисты сфотографировались без него.

Чемпионат Европы проходит с 20 по 24 мая. Российские спортсмены выступают на турнире под флагом Европейской конфедерации карате.

