Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:26, 23 мая 2026Россия

Россиянам рассказали о защите от укусов комаров

Роспотребнадзор: Укусы комаров могут стать причиной лихорадки Западного Нила
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: phol20 / Shutterstock / Fotodom

Укусы комаров могут стать причиной заражения лихорадкой Западного Нила и другими опасными инфекциями. Об этом предупредили в Роспотребнадзоре и рассказали о мерах защиты от укусов.

В ведомстве напомнили, что вирус Западного Нила выявляется в России с 1999 года преимущественно в южных регионах страны. К симптомам заболевания относятся высокая температура, сильная головная боль, мышечные боли и кожные высыпания. При появлении таких признаков врачи советуют незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

Для профилактики специалисты советуют использовать репелленты, москитные сетки и фумигаторы, а также не допускать скопления стоячей воды возле домов и дачных участков. Кроме того, для защиты от комариных укусов рекомендуется носить закрытую одежду при посещении парков и берегов водоемов.

Ранее сообщалось, что сотни россиян оказались в зоне риска заражения лихорадкой Эбола в Африке. Они находятся в странах, которые граничат с Демократической Республикой Конго и Угандой, где в настоящее время бушует вирус.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Несправедливо». Зеленский выступил с обращением после предложения Мерца и нарвался на критику

    Названа вакансия — абсолютный лидер по зарплате в Москве за месяц

    Полиция поймала 77-летнего извращенца

    Россиянам рассказали о защите от укусов комаров

    В Германии испугались войны с Россией из-за действий правительства

    В Армении ответили на сравнение Лаврова с Украиной

    В одной стране запретили рассказывать об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске

    Из-под завалов разрушенного ВСУ общежития Старобельска извлекли новые тела

    Украинец отказался от совместного фото с россиянином на чемпионате Европы по карате

    Назван мотив Киева ударить по общежитию в Старобельске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok