Россиянам рассказали о защите от укусов комаров

Роспотребнадзор: Укусы комаров могут стать причиной лихорадки Западного Нила

Укусы комаров могут стать причиной заражения лихорадкой Западного Нила и другими опасными инфекциями. Об этом предупредили в Роспотребнадзоре и рассказали о мерах защиты от укусов.

В ведомстве напомнили, что вирус Западного Нила выявляется в России с 1999 года преимущественно в южных регионах страны. К симптомам заболевания относятся высокая температура, сильная головная боль, мышечные боли и кожные высыпания. При появлении таких признаков врачи советуют незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

Для профилактики специалисты советуют использовать репелленты, москитные сетки и фумигаторы, а также не допускать скопления стоячей воды возле домов и дачных участков. Кроме того, для защиты от комариных укусов рекомендуется носить закрытую одежду при посещении парков и берегов водоемов.

