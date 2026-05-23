Выжившие при ударе ВСУ по колледжу студенты рассказали о моменте атаки

Выжившие в Старобельске Луганской народной республики (ЛНР) студенты сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) прицельно били по общежитию колледжа. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, чьи слова приводит РИА Новости.

«Враг целенаправленно бьет по самым беззащитным — по мирному населению. Выжившие студенты рассказывают, что дроны долго кружили над ними и били прицельно по общежитию! И это был не один удар и не два, а очень много», — пояснила она.

ВСУ ударили по профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Старобельске 22 мая. Под атакой оказались учебный корпус и общежитие. В момент удара в зданиях суммарно находились 86 подростков. Под завалами до сих пор находятся люди.

Офицер одного из разведподразделений Южной группировки войск ВС РФ заявил, что атака является геноцидом и неофашизмом.