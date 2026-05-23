Бывшего российского сенатора арестовали по делу о мошенничестве

В Москве арестовали экс-сенатора Василия Думу по делу о мошенничестве

Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Замоскворецкий районный суд избрал Василию Думе и Дмитрию Клеточкину меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Они обвиняются в покушении на мошенничество по предварительному сговору в особо крупном размере.

Как сообщает «Коммерсантъ», уголовное дело в отношении Клеточкина связано с мошенническими манипуляциями по долговым обязательствам сенатора Думы.

Василий Дума являлся членом Совета Федерации от Костромской области до 2011 года.

Клеточкин представлял интересы основателя Baring Vostok Майкла Калви. В 2021 году семь человек, включая основателя инвестфонда и его делового партнера Филиппа Дельпаля, осудили по делу о растрате 2,5 миллиарда рублей банка «Восточный». Фигуранты получили условные сроки и покинули Россию.

Ранее сообщалось, что силовики пришли с обысками к сотрудникам Института философии РАН.