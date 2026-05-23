В Госдуме оценили предложение переименовать улицу в Петербурге в честь тренера «Зенита»

Милонов об улице Семака в Санкт-Петербурге: Не надо доходить до сумасшествия

Депутат Госдумы Виталий Милонов оценил предложение переименовать одну из улиц в Санкт-Петербурге в честь главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Его слова приводит «Спорт день за днем».

«Это ерунда, не надо этого делать. Человек выполняет свою работу, это хорошо, но не надо доходить до сумасшествия», — заявил Милонов. Депутат отметил, что футболисты и тренеры «Зенита» получают достаточное финансовое вознаграждение за свои успехи.

Кроме того, Милонов отказался назвать Семака лучшим тренером в истории «Зенита». По его мнению, в последних титулах команды велика заслуга футболистов. «К тому же у "Зенита" был Павел Федорович Садырин — тоже очень хороший тренер, просто не смог обеспечивать каждый год победы», — отметил он.

«Зенит» выиграл чемпионство в завершившемся сезоне Российской премьер-лиги. Команда Семака набрала 68 очков в 30 турах, опередив финишировавший вторым «Краснодар» на два очка. Сине-бело-голубые 11-й раз стали чемпионами страны, обогнав по этому показателю московский «Спартак».

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. За это время команда под его руководством семь раз выигрывала чемпионат России, дважды побеждала в Кубке и пять раз — в Суперкубке страны.