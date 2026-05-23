17:46, 23 мая 2026Мир

Трамп поздоровался с Гренландией

Трамп опубликовал пост, где смотрит с гор на Гренландию
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Президент Дональд Трамп опубликовал сделанную в редакторе фотографию, где смотрит с гор на Гренландию. Постом он поделился на своей странице в Truth Social.

На фотографии Трамп выглядывает из-за гор, смотря на гренландскую деревню сверху вниз. Левой рукой он «держит» горную вершину.

«Привет, Гренландия!» — гласит надпись на картинке.

Ранее американский посол в Дании Кеннет Хоуэри сообщил, что Дональд Трамп отказался от планов по силовому захвату Гренландии. По его словам, будущее Гренландии должны определять сами гренландцы.

