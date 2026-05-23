Пропавшего актера Netflix нашли мертвым

18:08, 23 мая 2026

Пропавшего актера Netflix Маклина нашли мертвым в Канаде
Никита Абрамов
Никита Абрамов

Фото: kevin brine / Shutterstock / Fotodom

Пропавшего 25-летнего актера Netflix Стюарта Маклина нашли мертвым в Канаде. Останки обнаружили в том же районе, где он проживал. Об этом сообщает CBC.

Мужчину последний раз видели 15 мая рядом с его домом. Заявление о пропаже поступило 18 мая. На данный момент полиция проверяет все версии произошедшего.

«Его всегда будут помнить за доброту и чувство юмора», — рассказал его агент Джоди Каплан.

Ранее стало известно, что британского актера Тома Харди уволили из сериала режиссера Гая Ричи «Гангстерленд» за опоздания и конфликты. Он регулярно опаздывал на съемки второго сезона, вносил многочисленные правки в сценарий и менял реплики персонажей.

