Посольство России призвало Швецию вернуть подлодку царского флота «Сом»

В РФ призвали Швецию вернуть подводную лодку царского флота

В России призвали Швецию вернуть подводную лотку царского флота. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, подводная лодка «Сом» Российского императорского флота затонула после столкновения с шведским пароходом в 1916 году. В это время она находилась на боевом задании. Субмарину необходимо поднять и вернуть в Россию.

В нынешних условиях двухсторонние сотрудничество России и Швеции, в том числе и в сфере мемориальной работы, приостановлено. Но однажды подлодка вернется и станет достоянием исторического и музейного наследия, сказано в сообщении.

Субмарина была построена в 1904 году и является одной из старейших сохранившихся. В период с 2015 по 2021 годы российские и шведские государственные и частные компании вели переговоры о ее подъеме для реставрации и передачи в музей, а также перезахоронения погибших моряков.

Ранее сообщалось, что ВМФ России вывел в море 13 атомных подлодок.