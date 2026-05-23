Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:10, 23 мая 2026Россия

Посольство России призвало Швецию вернуть подлодку царского флота «Сом»

В РФ призвали Швецию вернуть подводную лодку царского флота
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: public domain

В России призвали Швецию вернуть подводную лотку царского флота. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, подводная лодка «Сом» Российского императорского флота затонула после столкновения с шведским пароходом в 1916 году. В это время она находилась на боевом задании. Субмарину необходимо поднять и вернуть в Россию.

В нынешних условиях двухсторонние сотрудничество России и Швеции, в том числе и в сфере мемориальной работы, приостановлено. Но однажды подлодка вернется и станет достоянием исторического и музейного наследия, сказано в сообщении.

Субмарина была построена в 1904 году и является одной из старейших сохранившихся. В период с 2015 по 2021 годы российские и шведские государственные и частные компании вели переговоры о ее подъеме для реставрации и передачи в музей, а также перезахоронения погибших моряков.

Ранее сообщалось, что ВМФ России вывел в море 13 атомных подлодок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Назван мотив Киева ударить по общежитию в Старобельске

    В Германии отменили выступление поддержавшей Путина российской певицы

    Махачкалинское «Динамо» обыграло «Урал» и сохранило место в РПЛ

    В Германии раскритиковали Мерца

    Посольство России призвало Швецию вернуть подлодку царского флота «Сом»

    Пропавшего актера Netflix нашли мертвым

    Иран выдвинул США требование для прекращения огня

    Пашинян объявил о готовности покинуть пост премьер-министра Армении при одном условии

    Россиянка отсудила больше 2 миллионов рублей за поломку подержанной видеокарты

    Трамп поздоровался с Гренландией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok