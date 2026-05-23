17:33, 23 мая 2026

Тома Харди уволили из сериала «Гангстерленд» за опоздания и конфликты

Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Кадр: сериал «Гангстерленд»

Британский актер Том Харди был уволен из сериала Гая Ричи «Гангстерленд» и не появится в третьем сезоне проекта. Об этом пишет Variety со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, причиной стали проблемы на съемочной площадке и конфликт актера с исполнительным продюсером проекта Джезом Баттервортом, а также другими представителями команды. Утверждается, что Харди регулярно опаздывал на съемки второго сезона, вносил многочисленные правки в сценарий и менял реплики персонажей.

Источники также заявили, что поведение актера вызвало серьезное напряжение внутри команды проекта. По их словам, ситуация была настолько сложной, что Баттерворт якобы был близок к уходу из шоу, после чего Paramount приняла решение расстаться с Харди.

Ранее сообщалось, что британский актер Том Харди прервал карьеру на фоне проблем со здоровьем. По его словам, за последние месяцы он перенес операцию на коленях, также актер страдает от поврежденного межпозвоночного диска и неврита седалищного нерва.

