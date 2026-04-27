12:18, 27 апреля 2026Культура

Том Харди прервал карьеру из-за проблем со здоровьем

Daily Mail: Актер Том Харди отказался от съемок из-за проблем со здоровьем
Ольга Коровина

Фото: Can Nguyen / Capital Pictures / Reuters

Британский актер Том Харди приостановит карьеру на фоне проблем со здоровьем из-за серьезных физических нагрузок на съемках. Об этом пишет Daily Mail.

По словам Харди, он уже перенес две операции на коленях. Также актер страдает от поврежденного межпозвоночного диска и неврита седалищного нерва. «Все разваливается, и лучше уже не станет», — признавался он.

Инсайдеры предполагают, что решение артиста отказаться от съемок также связано с нехваткой времени на личную жизнь. Актер женат на актрисе Шарлотте Райли, пара воспитывает двоих детей, также у него есть 17-летний сын от прошлых отношений. «Том — один из самых занятых людей в киноиндустрии. Шарлотта его почти не видит», — сказано в материале.

Ранее Тома Харди и Шарлотту Райли запечатлели на пляже в Барбадосе. Звезда «Венома» предстала перед камерами в мокрых плавках серого цвета, поклонники обратили внимание на его изменившуюся физическую форму.

