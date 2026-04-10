07:00, 10 апреля 2026

Фото Тома Харди в мокрых плавках описали в сети фразой «таких самцов больше не делают»

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @ChrisBrandis / Backgrid / Legion-Media

Пользователи сети обсудили внешность британского актера Тома Харди на фото папарацци. Пост и комментарии появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) портала Just Jared.

48-летнего артиста и его 44-летнюю жену, актрису Шарлотту Райли запечатлели на пляже в Барбадосе. Звезда «Венома» предстал перед камерами в мокрых плавках серого цвета. Его супруга, в свою очередь, попала в объективы в бикини, которое состояло из черного бюстгальтера и черно-белых плавок.

Поклонники обратили внимание на изменившуюся физическую форму Харди. «Таких самцов больше не делают», «Наконец-то нормальных людей показывают», «Самый сексуальный человек на свете», «Том — шикарный мужчина», «Вы не можете заставить меня этими фото думать, что он не сексуальный», «Все еще горяч», — обсуждали они в комментариях под публикацией, которая набрала почти 43 тысячи лайков.

В мае прошлого года Том Харди снялся для журнала Esquire и восхитил фанатов.

    Последние новости

    ВСУ ударили по похоронной процессии на кладбище в российском городе. Для атаки могли использоваться американские беспилотники

    На полигоне ВСУ произошла попытка вооруженного мятежа

    Останки известного рэпера нашли в биотуалете

    Десятилетия мучившийся от запоров мужчина случайно устранил проблему неожиданным решением

    Фото Тома Харди в мокрых плавках описали в сети фразой «таких самцов больше не делают»

    Сексолог предупредила об опасных последствиях орального секса без презерватива

    В США признали «шокирующее поражение» в конфликте с Ираном

    В войне США с Ираном назвали главного проигравшего

    Раскрыта причина повышенного риска хронического панкреатита

    Возможность военного переворота на Украине оценили

    Все новости
