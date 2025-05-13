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18:42, 13 мая 2025Ценности

Том Харди снялся для журнала и восхитил пользователей сети

Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Simon Emmett / Esquire

Британский актер Том Харди снялся для журнала Esquire и восхитил пользователей сети. Публикация появилась на странице издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

47-летний артист предстал на фото для обложки в голубой джинсовой рубашке, куртке и брюках. При этом знаменитость держала на руках своего французского бульдога по кличке Блю. Также Харди запечатлели на улице в брючном костюме в полоску и с красным цветком в петлице.

Пользователи оценили снимки в комментариях. «Оба милые [Харди и его пес]», «До этого момента я не знала, что захочу оказаться собакой», «Самый красивый», «Прекрасно выглядит», «Такой потрясающий», — заявили юзеры.

В августе 2024 года Том Харди попал в объектив папарацци во время похода в спортзал и вызвал споры в сети.

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