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09:12, 8 августа 2024Ценности

Внешность 46-летнего Тома Харди на новых фото папарацци вызвала споры в сети

Фото: TheImageDirect.com / Legion-Media

Британский актер Том Харди попал в объектив папарацци во время похода в спортзал и вызвал споры в сети. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

На размещенных фото 46-летний артист предстал в серых спортивных шортах, темно-синей облегающей футболке и черных кроссовках. Также на нем были кепка, солнцезащитные очки и полотенце.

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Поклонники разделились во мнениях по поводу внешности звезды «Венома» в комментариях под материалом. «Ему всего 46, а выглядит на 60», «Стареет не очень хорошо», «Выглядит все хуже и хуже. Почему он такой толстый?», «Какие у него шикарные бедра», «Великолепный мужчина», «С нетерпением жду, когда хейтеры будут биться за его шорты», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что американский актер, танцор и певец Джон Траволта посетил Олимпийские игры в Париже и удивил фанатов.

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      Мария Винар
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