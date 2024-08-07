Внешность 46-летнего Тома Харди на новых фото папарацци вызвала споры в сети

Британский актер Том Харди попал в объектив папарацци во время похода в спортзал и вызвал споры в сети. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

На размещенных фото 46-летний артист предстал в серых спортивных шортах, темно-синей облегающей футболке и черных кроссовках. Также на нем были кепка, солнцезащитные очки и полотенце.

Поклонники разделились во мнениях по поводу внешности звезды «Венома» в комментариях под материалом. «Ему всего 46, а выглядит на 60», «Стареет не очень хорошо», «Выглядит все хуже и хуже. Почему он такой толстый?», «Какие у него шикарные бедра», «Великолепный мужчина», «С нетерпением жду, когда хейтеры будут биться за его шорты», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что американский актер, танцор и певец Джон Траволта посетил Олимпийские игры в Париже и удивил фанатов.