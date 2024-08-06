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17:41, 6 августа 2024Ценности

Внешность 70-летнего Джона Траволты на Олимпиаде в Париже удивила фанатов

Фото: MEGA / GC Images / Getty Images

Американский актер, танцор и певец Джон Траволта посетил Олимпийские игры в Париже и удивил фанатов. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

70-летняя звезда «Криминального чтива» была замечен в компании своей 24-летней дочери Эллы. Так, для выхода в свет Траволта выбрал синие джинсы, черную футболку и пиджак. Кроме того, он надел кожаные ботинки и дополнил свой образ солнцезащитными очками и тонкой серебряной цепью.

Поклонники, в свою очередь, оценили внешность знаменитости в комментариях под материалом. «Наконец-то он избавился от париков. Выглядит просто потрясающе!», «Не могу поверить в то, что ему 70. Очень красивый мужчина», «Он, очевидно, проделал определенную работу, и я уверен, что он усердно трудится, чтобы поддерживать форму. Для своих 70 лет он выглядит действительно очень хорошо», «Он стареет как хорошее вино», «Он выглядит очень молодо. Невероятно!» — высказывались они.

В июле сообщалось, что 81-летний британский рок-музыкант, актер, продюсер Мик Джаггер посетил модный показ бренда Louis Vuitton, который был организован в преддверии Олимпийских игр в Париже, и вызвал споры в сети.

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      Мария Винар
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