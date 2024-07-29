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09:45, 29 июля 2024Ценности

Внешность 81-летнего Мика Джаггера на модном показе вызвала споры в сети

Мик Джаггер

Мик Джаггер. Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Британский рок-музыкант, актер, продюсер Мик Джаггер посетил модный показ бренда Louis Vuitton, который был организован в преддверии Олимпийских игр в Париже, и вызвал споры в сети. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

81-летний вокалист рок-группы The Rolling Stones пришел на мероприятие вместе со своей 37-летней возлюбленной, хореографом Мелани Хэмри. Он выбрал для светского вечера черный костюм, состоящий из облегающих брюк и пиджака с цветочным узором. Кроме того, он надел белую рубашку и кроссовки. Его спутница предпочла открытые туфли и черное платье, оформленное объемной золотистой окантовкой.

Читатели портала разделились во мнениях по поводу внешности Джаггера, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Он выглядит просто потрясающе для своих 80 лет», «Его отец был фитнес-инструктором и дожил до 93 лет», «80 лет и ни единого седого волоска. Великолепно», «Я понимаю, что он был молодым и красивым. Но сейчас его отвратительный рот пугает», «На этих фотографиях Мик выглядит так, будто у него случился инсульт», «Как много морщин», — высказывались они.

В апреле сообщалось, что американский актер Ричард Гир пришел на гала-концерт City Harvest Gala 2024 в Нью-Йорке и напугал фанатов.

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      Мария Винар
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