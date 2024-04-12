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13:17, 12 апреля 2024Ценности

Внешность 74-летнего Ричарда Гира напугала фанатов

Фото: Patricia Schlein / Globallookpress.com

Американский актер Ричард Гир пришел на гала-концерт City Harvest Gala 2024 в Нью-Йорке и напугал фанатов. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

74-летний звезда Голливуда посетил мероприятие вместе со своей женой, 41-летней писательницей и бизнесвумен Алехандрой Сильвой. На размещенных фото Гир предстал в черном классической костюме, белой рубашке и кожаных ботинках. Супруга актера, в свою очередь, выбрала платье, оформленное прозрачным корсетом и пышной юбкой.

Читатели издания удивились внешнему виду знаменитости, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Не ищите фотографии, когда он был молодым. Будете плакать», «Он был очень красивым мужчиной. Мы все стареем», «Никогда не думал, что скажу такое о Ричарде, но он из тех людей, которые плохо стареют. Он выглядит на 10 лет старше», «Он очень постарел. Не узнал его», «Как он постарел! Выглядит старым и слабым», — писали они.

Ранее гонконгский актер и режиссер Джеки Чан оправдался за внешний вид на фото с пресс-конференции. 70-летний герой боевиков рассказал, что снимки с мероприятия в провинции Сычуань, Китай, обеспокоили его друзей. По его словам, ему пришлось отрастить седые волосы и бороду для роли в новом фильме.

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      Мария Винар
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