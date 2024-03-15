Внешность 69-летнего Джеки Чана напугала поклонников

Гонконгский актер и режиссер Джеки Чан появился на публике и напугал фанатов своей внешностью. Соответствующие снимки и комментарии публикует News.Tvbs.

69-летний герой боевиков посетил мероприятие в провинции Сычуань, Китай. Фотографы запечатлели знаменитость в наряде черного цвета. При этом на размещенных в соцсетях кадрах видны седые волосы телезвезды, а также морщины и заломы на его лице.

Пользователей сети смутил внешний вид постаревшего Чана, о чем они принялись писать в многочисленных публикациях. «Даже Джеки Чан постарел», «Время не щадит никого», «Как же быстро летит время», «Легенда постарел», — высказывались поклонники.

В январе 2022 года хирург усмотрел пластику во внешности отрицающих ее наличие звезд. Медик Чарльз Ли разглядел во внешнем виде бизнесвумен Кайли Дженнер подтяжку бровей, ринопластику, липосакцию брылей и подбородка, а также увеличение губ.