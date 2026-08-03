Россиянка напала на осматривающую ее детей врача

В Свердловской области суд приговорил женщину за нападение на врача-педиатра

В Свердловской области суд приговорил к году лишения свободы условно 33-летнюю жительницу Нижнего Тагила, которая во время приема своих детей напала на врача-педиатра. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

С нее также взыскали в пользу потерпевшей 50 тысяч рублей компенсации морального вреда.

По версии следствия, 25 октября 2024 года осужденная пришла с маленькими детьми на прием к участковому педиатру в Детскую городскую больницу. Во время осмотра у нее возник конфликт с врачом из-за недовольства качеством медицинских услуг. Женщина оскорбляла педиатра, снимала происходящее на телефон и угрожала выложить видео в интернет. Когда врач попыталась пресечь съемку, осужденная схватила ее телефон. В ходе борьбы она дважды толкнула педиатра, отчего та ударилась о стул и подоконник. Затем женщина схватила врача двумя руками за шею. Нападение пресекли сотрудники больницы.

Ранее в Улан-Удэ был задержан мужчина, напавший на гинеколога при осмотре беременной женщины на приеме в поликлинике № 1.