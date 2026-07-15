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09:28, 15 июля 2026Силовые структуры

Напавший на гинеколога при осмотре беременной россиянки мужчина оказался на допросе

В Улан-Удэ задержан мужчина, напавший на гинеколога при осмотре беременной женщины
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Nomad_Soul / Shutterstock / Fotodom

В Улан-Удэ задержан мужчина, напавший на гинеколога при осмотре беременной женщины на приеме в поликлинике № 1. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление Следственного комитета (СК) России по Республике Бурятия.

На допросе он отказался давать показания. Сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

По факту нападения возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в нападении на врача участвовала и супруга фигуранта. Они ворвались в кабинет гинеколога и с криками потребовали принять их вне очереди, и выписать справку. В ответ на просьбы покинуть кабинет пара проявила агрессию с рукоприкладством. В итоге гинекологу потребовалась медицинская помощь.

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