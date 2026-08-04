Последствия извержения Йеллоустоуна спрогнозировали

Климатолог Даль: Извержение Йеллоустоунского вулкана способно вызвать похолодание

Извержение Йеллоустоунского супервулкана способно вызвать временное глобальное похолодание, однако не уничтожит современную цивилизацию. Возможные последствия такого стихийного бедствия спрогнозировала американский климатолог, вице-президент центра Climate Central Кристина Даль в разговоре с агентством РИА Новости.

В июле около кальдеры Йеллоустоунского супервулкана зафиксировали землетрясение магнитудой 3,3, которое стало сильнейшим с начала года. Ему предшествовали еще 11 менее мощных толчков. Согласно последним оценкам специалистов, гигант может быть ближе к извержению, чем предполагалось.

По словам Даль, на данный момент нет никаких свидетельств того, что крупные извержения в прошлом угрожали существованию цивилизации. «Скорее всего, мы увидели бы временное глобальное похолодание, частично компенсированное вызванным деятельностью человека потеплением, а также последствия для сельского хозяйства», — предположила она.

Ученый отметила, что имеющиеся научные данные указывают на серьезные климатические и экономические последствия суперизвержения, однако исключают гибель современной цивилизации.

В течение последних 2,1 миллиона лет Йеллоустоунская кальдера пережила три гигантских извержения. Согласно данным Геологической службы США, сейчас нет никаких признаков приближения новой катастрофы, а ее вероятность ничтожно мала.

В конце июля на Гавайях сняли на видео извержение вулкана Килауэа.