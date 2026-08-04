Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:21, 4 августа 2026 (обновлено: 16:30, 4 августа 2026)Экономика

Последствия извержения Йеллоустоуна спрогнозировали

Климатолог Даль: Извержение Йеллоустоунского вулкана способно вызвать похолодание
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Lynn Yeh / Shutterstock / Fotodom

Извержение Йеллоустоунского супервулкана способно вызвать временное глобальное похолодание, однако не уничтожит современную цивилизацию. Возможные последствия такого стихийного бедствия спрогнозировала американский климатолог, вице-президент центра Climate Central Кристина Даль в разговоре с агентством РИА Новости.

В июле около кальдеры Йеллоустоунского супервулкана зафиксировали землетрясение магнитудой 3,3, которое стало сильнейшим с начала года. Ему предшествовали еще 11 менее мощных толчков. Согласно последним оценкам специалистов, гигант может быть ближе к извержению, чем предполагалось.

По словам Даль, на данный момент нет никаких свидетельств того, что крупные извержения в прошлом угрожали существованию цивилизации. «Скорее всего, мы увидели бы временное глобальное похолодание, частично компенсированное вызванным деятельностью человека потеплением, а также последствия для сельского хозяйства», — предположила она.

Ученый отметила, что имеющиеся научные данные указывают на серьезные климатические и экономические последствия суперизвержения, однако исключают гибель современной цивилизации.

В течение последних 2,1 миллиона лет Йеллоустоунская кальдера пережила три гигантских извержения. Согласно данным Геологической службы США, сейчас нет никаких признаков приближения новой катастрофы, а ее вероятность ничтожно мала.

В конце июля на Гавайях сняли на видео извержение вулкана Килауэа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский согласовал новые операции против России
    В России предложили одно решение после ударов ВСУ по Подмосковью
    Врач раскрыла четыре группы продуктов для здорового оттока желчи
    Минобороны показало видео удара по подстанции в Сумской области
    Жители российского региона возмутились состоянием могил бойцов СВО
    Mia Boyka оправдалась за текст хита «Экспонат»
    Последствия извержения Йеллоустоуна спрогнозировали
    В России прокомментировали стремление Зеленского закончить конфликт до начала зимы
    Отрубленная голова кобры ужалила мужчину
    Крупнейшая в мире нефтекомпания извлекла выгоду из войны на Ближнем Востоке
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok