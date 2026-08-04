Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:21, 4 августа 2026 (обновлено: 17:30, 4 августа 2026)Наука и техника

На Западе признали Россию лидером рейтинга сильнейших ВКС Европы

TNI: ВКС России остаются неоспоримыми лидерами в Европе
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Су-27

Су-27. Фото: Tingshu Wang / Reuters

Воздушно-космические силы (ВКС) России остаются неоспоримым лидером в Европе. Об этом сообщает журнал The National Interest (TNI).

По данным издания, Россия обладает самым большим флотом в Европе, насчитывающим более 900 фронтовых самолетов. Более того, Россия остается одной из немногих стран, которая владеет собственным истребителем пятого поколения — Су-57.

«Не следует питать иллюзий насчет якобы слабости Воздушно-космических сил России: ее ВКС — сильнейшие в Европе, вне конкуренции», — говорится в материале.

Ранее стало известно, что танк Т-90М с комплексом активной защиты (КАЗ) «Арена-М», вероятно, проходит испытания на полигоне вблизи предприятия «Уралвагонзавод». Сообщалось, что поставляемые российским предприятием танки могут комплектоваться по смешанному принципу, когда часть машин получает штатный КАЗ, а другие — обновленный «мангал» и расширенный пакет динамической и противокумулятивной защиты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский объявил о чистках в СБУ и новых операциях против России. В Госдуме после этого заявили об изменении характера СВО
    Выявлена скрытая причина нарушения формирования зубной эмали
    Путин подписал закон о бесплатном ЭКО для вдов участников СВО
    Велогонщиц с большой грудью заподозрили в мошенничестве
    Стало известно о пожаре на предприятии в российском регионе
    Рубио сделал заявление о выборах в Венесуэле
    В Госдуме назвали ключевого инициатора антироссийской политики в Европе
    Путин подписал законы о мерах против уклоняющихся от наказания релокантов
    Через Россию запретили провозить некоторые продукты
    Москвичей предупредили о новой волне жары
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok