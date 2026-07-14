Семейная пара напала на гинеколога во время осмотра беременной россиянки

В Улан-Удэ семейная пара напала на гинеколога во время приема беременной пациентки

В Улан-Удэ семейная пара напала на гинеколога во время приема беременной пациентки. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в Telegram.

По информации чиновника, ворвавшаяся в кабинет врача пара с криками требовала принять их вне очереди и выписать справку, а в ответ на просьбы покинуть кабинет проявила агрессию с рукоприкладством. В итоге гинекологу потребовалась медицинская помощь. Нападавшие покинули поликлинику.

«Пострадавшая врач не чай пила, не отдыхала, она работала, вела прием. Врачи сегодня работают на износ, самоотверженно. От их работы зависит здоровье каждого пациента, и каждому нужно уделить достаточно внимания. Сейчас в произошедшем разбираются правоохранительные органы и Минздрав республики. Держу ситуацию на личном контроле», — написал Цыденов.

Ранее сообщалось, что житель Южно-Сахалинска привел ребенка в больницу и угрожал расправой врачам. Буйного родителя удалось вывести только с помощью охранников.

