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16:15, 4 августа 2026 (обновлено: 16:21, 4 августа 2026)Экономика

Крупнейшая в мире нефтекомпания извлекла выгоду из войны на Ближнем Востоке

Чистая прибыль Saudi Aramco подскочила на 44 процента на фоне роста цен на нефть
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Ahmed Jadallah / Reuters

По итогам второго квартала 2026 года чистая прибыль государственной энергокомпании Саудовской Аравии — Saudi Aramco — увеличилась на 44 процента в сравнении с аналогичным периодом 2025-го. Об этом сообщается в финансовой отчетности энергогиганта.

Стремительный рост мировых цен на нефть спровоцировала война США и Ирана на Ближнем Востоке. Эскалация в регионе повлекла за собой перекрытие важнейшей логистической артерии региона — Ормузского пролива.

Одним из главных бенефициаров оказалась крупнейшая в мире нефтекомпания. За апрель-июнь чистая прибыль Saudi Aramco достигла 32,69 миллиарда долларов. Для сравнения, за тот же период прошлого года показатель составил 22,67 миллиарда. Таким образом, на фоне роста цен на нефть чистая прибыль энергогиганта выросла более чем на 10 миллиардов.

Часть выпавших из-за перекрытия пролива Ормуз удалось перенаправить через порт Янбу, расположенный на побережье Красного моря, и трубопровод Восток — Запад, уточнили в компании. Выправить кризисную ситуацию также помогли мощности нефтехранилищ и экспортных терминалов.

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