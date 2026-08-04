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15:36, 4 августа 2026 (обновлено: 15:46, 4 августа 2026)Экономика

Ущерб глобального нефтерынка от войны на Ближнем Востоке оценили

Saudi Artamco: Мировой нефтерынок недосчитался 1,8 млрд баррелей из-за войны США и Ирана
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Oscar Martinez / Reuters

Война в Иране, повлекшая за собой перекрытие пролива Ормуз, нанесла серьезный ущерб мировому нефтерынку. Об этом говорится в финансовой отчетности энергогиганта Saudi Artamco за первое полугодие.

Из-за блокировки ключевой логистической артерии на Ближнем Востоке глобальный нефтерынок недосчитался в общей сложности 2,6 миллиарда баррелей поставок. Часть выпавших объемов удалось компенсировать за счет перенаправления потоков на порт Янбу и высвобождения стратегических запасов сырья, констатировали в государственной энергетической компании Саудовской Аравии.

В результате ущерб глобального нефтерынка из-за войны США и Ирана составил 1,8 миллиарда баррелей. Именно такого объема жидких углеводородов мировая экономика лишилась с начала марта, резюмировали в Saudi Artamco.

Полноценное восстановление добычи нефти на Ближнем Востоке произойдет не раньше следующего года, спрогнозировали аналитики американских банков Morgan Stanley и Goldman Sachs. Добыча сырья в регионе, полагают эксперты, будет наращиваться гораздо медленнее, чем танкерный поток через Ормузский пролив. Если же война в Иране затянется надолго, эти сроки восстановления добычи и экспорта нефти из стран Персидского залива могут сдвинуться на более позднее время.

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