У Кудрявцевой случилась паническая атака на аттракционе

Телеведущая Кудрявцева рассказала, что у нее случилась паническая атака на аттракционе

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что у нее случилась паническая атака на аттракционе. Об этом она сообщила в сторис своего Instagram-аккаунта (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Кудрявцева показала колесо обозрения и призналась, что ей на нем стало плохо. «Я сейчас туда забралась, я поймала такую паническую атаку! У меня до сих пор трясутся руки. Причем раньше я была, не знаю, прям адреналинщицей. Я в Америке на самых страшных американских горках каталась», — сказала она.

Ведущая добавила, что стала чувствовать себя некомфортно на аттракционах после рождения дочери Марии в 2018 году.

Ранее Кудрявцева пожаловалась на погоду во Франции фразой «как я задолбалась». По словам ведущей, из-за жары ей пришлось ходить с мокрой тряпкой на голове.

Перед этим Кудрявцева поделилась впечатлениями от работы с певцом Прохором Шаляпиным. Ведущая подчеркнула, что он не является альфонсом.