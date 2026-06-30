Кудрявцева опровергла главный стереотип о Прохоре Шаляпине

Телеведущая Кудрявцева заявила, что певец Прохор Шаляпин не является альфонсом

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что певец и шоумен Прохор Шаляпин, вопреки своему образу, не является альфонсом. Главный стереотип об артисте она опровергла в видео, которое опубликовал Telegram-канал «Звездная пыль».

Кудрявцева пояснила, что работала с Шаляпиным на Кипре, и добавила, что у нее остались хорошие впечатления. «Понятно, что Прохор никакой не альфонс, никакие бабки... Это роль клоуна, как и у нас у всех — развлекать людей», — заявила ведущая.

Она добавила, что во время их совместной работы Шаляпин предлагал платить за нее в заведениях и носить ее багаж в аэропорту. Кудрявцева также назвала артиста классным.

Ранее Шаляпин рассказал о примирении с народным артистом России Филиппом Киркоровым после затяжного конфликта. Уточнялось, что звезды не общались на протяжении 18 лет, хотя раньше их связывали приятельские отношения.