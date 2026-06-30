Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:06, 30 июня 2026Интернет и СМИ

Кудрявцева опровергла главный стереотип о Прохоре Шаляпине

Телеведущая Кудрявцева заявила, что певец Прохор Шаляпин не является альфонсом
Маргарита Щигарева

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что певец и шоумен Прохор Шаляпин, вопреки своему образу, не является альфонсом. Главный стереотип об артисте она опровергла в видео, которое опубликовал Telegram-канал «Звездная пыль».

Кудрявцева пояснила, что работала с Шаляпиным на Кипре, и добавила, что у нее остались хорошие впечатления. «Понятно, что Прохор никакой не альфонс, никакие бабки... Это роль клоуна, как и у нас у всех — развлекать людей», — заявила ведущая.

Она добавила, что во время их совместной работы Шаляпин предлагал платить за нее в заведениях и носить ее багаж в аэропорту. Кудрявцева также назвала артиста классным.

Ранее Шаляпин рассказал о примирении с народным артистом России Филиппом Киркоровым после затяжного конфликта. Уточнялось, что звезды не общались на протяжении 18 лет, хотя раньше их связывали приятельские отношения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Запасы есть. Не бесконечные». В регионах России вводят новые схемы продажи бензина. Как они работают?

    ЕС выделил миллиарды евро Украине на военные расходы

    В городе под Москвой ввели режим повышенной готовности после смерти младенца при атаке ВСУ

    Назван владелец загородной усадьбы на берегу реки в России

    Россиянин совершил сексуальные действия в отношении несовершеннолетней девочки

    Пассажирский самолет ударился хвостом о взлетную полосу и прервал посадку

    Генерал высказался о взятии Одессы под контроль России

    Кудрявцева опровергла главный стереотип о Прохоре Шаляпине

    В России зафиксировали взрывной рост продаж одного вида транспорта

    Стало известно о попытке прорыва дронов ВСУ вглубь российской территории

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok