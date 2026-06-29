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11:01, 29 июня 2026Культура

Шаляпин рассказал о примирении с Киркоровым

Певец Прохор Шаляпин сообщил о примирении с Филиппом Киркоровым
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певец и шоумен Прохор Шаляпин сообщил о примирении с народным артистом России Филиппом Киркоровым после затяжного конфликта. Об этом он рассказал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам Прохора, он не общался с коллегой на протяжении 18 лет, хотя раньше их связывала дружба. Исполнитель отметил, что отношения разрушились из-за двух женщин, вставших между ними.

«Я давно хотел нивелировать негатив. Конечно, наговорил на эмоциях, и пресса любит раздуть. Но в целом топор войны зарыт», — поделился Шаляпин и поблагодарил Филиппа за великодушие.

Ранее в интервью журналистке Ксении Собчак Шаляпин заявил, что в нулевых Киркоров дарил ему одежду и относился как к брату. Однако, по словам Прохора, дружба продлилась недолго, поскольку артист видел в нем конкурента. В ответ Киркоров обвинил Шаляпина в попытках пиара на его имени. Он предложил коллеге не идти легким путем, а работать над своим репертуаром и создавать хиты, поскольку пиар за чужой счет дает лишь временный эффект.

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