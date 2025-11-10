Культура
14:37, 10 ноября 2025Культура

Шаляпин рассказал о дружбе с Киркоровым

Прохор Шаляпин заявил, что Филипп Киркоров называл его кармическим братом
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певец и шоумен Прохор Шаляпин рассказал о дружбе с народным артистом России Филиппом Киркоровым. Этим он поделился в интервью журналистке Ксении Собчак, доступном на YouTube.

По словам Шаляпина, он подружился с Киркоровым в нулевых. Артист отметил, что Филипп дарил ему одежду и относился, как к брату.

«Он мне говорил: "Ты мой кармический брат". Потому что у нас есть что-то общее», — пояснил Шаляпин. В то же время певец подчеркнул, что ему не хватало гибкости и умения при необходимости «вцепиться зубами» или «упасть на колени», в отличие от Киркорова.

Исполнитель добавил, что дружба продлилась недолго, поскольку Филипп Киркоров видел в нем конкурента. Кроме того, в 2007 году Шаляпин стал участником конфликта между Киркоровым и продюсером Яной Рудковской. «Они помирились через три дня, а я стал врагом», — заявил певец.

Ранее сообщалось, что Шаляпин назвал уехавшую из России артистку Аллу Пугачеву неоднозначной фигурой. Он отметил, что не согласен с ее позицией относительно специальной военной операции, но не имеет права публично оскорблять певицу.

