Шаляпин призвал оставить в покое Пугачеву

Прохор Шаляпин назвал певицу Аллу Пугачеву неоднозначной фигурой
Ольга Коровина

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Певец и шоумен Прохор Шаляпин назвал уехавшую из России артистку Аллу Пугачеву неоднозначной фигурой. Об этом он заявил в интервью журналистке Ксении Собчак, доступном на YouTube.

Шаляпин подчеркнул, что Пугачева получила от страны многое и добилась значительных успехов. Он отметил, что не согласен с ее позицией относительно специальной военной операции, но не имеет права публично оскорблять певицу.

«Алла Борисовна уехала и повела себя, на мой взгляд, не очень красиво. Просто уехала в тяжелый момент для страны, хотя она была обласкана телевидением», — заявил Шаляпин.

Исполнитель призвал отнестись к Пугачевой с уважением, «оставить ее в покое и не трогать». В то же время он добавил, что не понимает, как можно бросить свою страну в трудный период.

Ранее Шаляпин ответил на призыв «отменить» его и убрать со сцены. Артист подчеркнул, что ничего не пропагандирует, а лишь развлекает зрителей «шутками-прибаутками».

