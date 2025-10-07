Прохор Шаляпин ответил на призыв «отменить» его и убрать со сцены

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин занимается клоунадой и популизмом, считает исполнитель Прохор Шаляпин. Так он ответил на призыв общественника убрать артиста со сцены.
Ранее Бородин выступил с соответствующим заявлением. По его словам, Шаляпин «больной человек», популяризирующий «отдых с бабулями, безработицу и альфонство».
«Сегодня на гребне моего хайпа и успеха в медийном пространстве очень многие хотят за счет меня пропиариться. Я работаю клоуном, шутом, артистом, шоуменом и ни на что не претендую, то есть у меня нет никаких функций, кроме как развлекать людей, а Виталий Бородин занимается популизмом. Его считают нерукопожатным в политических кругах и всерьез не воспринимает никто: ни публика, ни чиновники, поэтому это какое-то лишнее звено. Ему было бы хорошо жить в 1930-е», — высказался артист.
Шаляпин назвал общественника «опасным явлением».
«Я считаю, что прежде всего надо запретить таких людей как Виталий, потому что сегодня не 30-е, еще раз подчеркну. Они кроме раздражения у людей ничего не вызывают, потому что серьезные проблемы он не решает, он озвучивает только популистские идеи, безопасные для него», — поделился собеседник «Ленты.ру».
В свою очередь, я ничего не пропагандирую, я просто развлекаю людей шутками-прибаутками. В общем-то все тогда надо запретить, по этому мнению, всю развлекательную сферу, потому что там всегда есть что-то не вписывающееся в рамки
Ранее Бородин потребовал проверить артистку Аллу Пугачеву по трем статьям Уголовного кодекса РФ после ее интервью проекту «Скажи Гордеевой» (автор канала Катерина Гордеева признана Минюстом иностранным агентом).