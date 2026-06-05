Известная актриса объяснила смысл своих нарядов на суде с мужем

Актриса Дениз Ричардс пришла в кожаной юбке на суд с мужем, чтобы не выглядеть убого

Американская актриса Дениз Ричардс объяснила смысл своих нарядов на суде по поводу развода с мужем — бывшим актером, бизнесменом Аароном Файперсом. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Известно, что знаменитость пришла на три заседания в кожаной одежде — платье, пиджаке и юбке-карандаше, из-за чего ее упрекнули в излишней откровенности. На видео артистка показала, как готовится к разбирательству, на которое пришла в юбке.

«Человек, с которым я развожусь, любит делать так, чтобы вокруг была пресса, так что я не хочу выглядеть убого. Хотите верьте, хотите нет, у меня не так много костюмов. Мне нравится эта маленькая кожаная юбка Gucci. Это юбка-карандаш. Она консервативная», — заявила звезда.

В июле 2025 года Файперс подал на развод после шести лет брака. При этом Ричардс обвинила его в регулярном физическом и психологическом насилии. В том числе она указала, что он сломал ей челюсть и обещал лишить жизни. В качестве доказательств актриса предоставила суду фото своего лица с гематомами и отеками. На данный момент Файперсу запретили приближаться к экс-избраннице и разговаривать о ней со СМИ, а также владеть оружием.

В свою очередь, мужчина отрицает заявления Ричардс и обвиняет ее в изменах и алко- и наркозависимости. Кроме того, поскольку Файперс остался без работы, он потребовал от бывшей возлюбленной выплаты алиментов в размере 105 тысяч долларов (7,7 миллиона) в месяц, несмотря на отсутствие общих детей. Однако суд одобрил ежемесячную выплату в пять тысяч долларов (примерно 370 тысяч рублей) в качестве супружеской поддержки.

В марте Дениз Ричардс восхитила фанатов внешностью после пластики.