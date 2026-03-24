Известная 55-летняя актриса восхитила фанатов внешностью после пластики

Американская актриса Дениз Ричардс восхитила фанатов внешностью после пластики. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

55-летняя знаменитость, сыгравшая девушку агента Джеймса Бонда в картине «И целого мира мало», поделилась кадрами, на которых предстала до и после операции. Так, известный пластический хирург из Беверли-Хиллз Бен Талей сделал ей подтяжку лица и шеи и скорректировал черты, включая рот и брови.

Фото: @drbentalei

Поклонники высказались о преображении звезды в комментариях. «Выглядит намного моложе, отличная работа!», «Просто невероятно красиво», «Это одна из лучших подтяжек лица, которые я когда-либо видела, а я вижу их каждый день!», «Выглядит фантастически, словно побывала в машине времени!», «Стала такой, какой была в 90-х», — сделали комплименты юзеры.

Ранее в марте известный американский пластический хирург Джей Калверт из Беверли-Хиллз заподозрил в пластике австралийскую актрису Марго Робби.