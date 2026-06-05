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23:37, 5 июня 2026Россия

Самолет с вернувшимися из украинского плена российскими бойцами приземлился в Подмосковье

ТАСС: в Подмосковье приземлился самолет с вернувшимися из плена 185 бойцами РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Борт с вернувшимися из украинского плена российскими бойцами приземлился в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС.

Самолет Ил-76МД доставил 185 российских военнослужащих. Взамен Киеву переданы 185 военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Минобороны РФ сообщило, что посредником при обмене военнопленными выступили Объединенные Арабские Эмираты.

До этого, 15 мая, Россия и Украина обменялись пленными по формуле 205 на 205. Ранее обмен в похожем формате состоялся в конце апреля: российская сторона вернула Украине 193 солдата, а Киев передал Москве 193 пленных военнослужащих.

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