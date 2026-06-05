Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:09, 5 июня 2026Россия

Минобороны сообщило об обмене пленными с Украиной

Минобороны сообщило о возврате из плена 185 российских военнослужащих
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Из украинского плена удалось вернуть 185 российских военнослужащих. Об обмене пленными сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Уточняется, что Москва взамен передала Киеву 185 украинских солдат.

«Возвращенные российские военнослужащие сейчас находятся на территории Республики Беларусь. После оказания необходимой психологической и медицинской помощи российские военнослужащие будут доставлены в Россию», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что посредником при обмене военнопленными выступили Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее стало известно, что 15 мая Россия и Украина обменялись пленными по формуле 205 на 205. До этого обмен в похожем формате состоялся в конце апреля: российская сторона вернула Украине 193 солдата, а Киев передал Москве 193 пленных военнослужащих.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали пять судов во внутреннем море России. Есть жертвы среди граждан Азербайджана. Баку выступил с заявлением

    В России заявили об усилении давления маркетплейсов на банки

    Старым смартфонам нашли неожиданное применение

    В России выявили обслуживающего мошеннические кол-центры подростка

    Макрон оценил письмо Зеленского Путину

    Галузин оценил возможность повторения украинского сценария в одной постсоветской стране

    Школьница пришла за отцом к соседке и получил удар ножом

    Появились кадры с атакованного Украиной судна с азербайджанцами

    Москвичей предупредили о жарких выходных

    В России заявили о последствиях гибели пяти граждан Азербайджана из-за украинской атаки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok