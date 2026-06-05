Минобороны сообщило об обмене пленными с Украиной

Минобороны сообщило о возврате из плена 185 российских военнослужащих

Из украинского плена удалось вернуть 185 российских военнослужащих. Об обмене пленными сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Уточняется, что Москва взамен передала Киеву 185 украинских солдат.

«Возвращенные российские военнослужащие сейчас находятся на территории Республики Беларусь. После оказания необходимой психологической и медицинской помощи российские военнослужащие будут доставлены в Россию», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что посредником при обмене военнопленными выступили Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее стало известно, что 15 мая Россия и Украина обменялись пленными по формуле 205 на 205. До этого обмен в похожем формате состоялся в конце апреля: российская сторона вернула Украине 193 солдата, а Киев передал Москве 193 пленных военнослужащих.