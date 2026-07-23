Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:43, 23 июля 2026Экономика

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с ремонтом техники для дома

Специалист Пожарская: Мошенники обманывают россиян, предлагая ремонт бытовой техники
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Мошенники начали обманывать россиян, предлагая ремонт бытовой техники. Злоумышленники полностью разбирают устройства для дома и только после этого озвучивают стоимость услуги, предупредила эксперт платформы «Мошеловка» Александра Пожарская, ее слова передает KP.RU.

По словам специалистки, этой схемой пользуются целые конторы. Сотрудники таких фирм раскладывают бумажную рекламу в почтовые ящики многоквартирных домов и предлагают свои услуги.

Затем злоумышленники под видом мастеров приходят к клиенту домой и разбирают сломанную технику на мелкие детали. После этого они проводят диагностику и озвучивают цену — при этом стоимость ремонта и осмотра намеренно завышают. Многие люди соглашаются на условия аферистов, так как не могут собрать устройства самостоятельно.

Чтобы не стать жертвой подобных схем, Пожарская посоветовала при поломке техники обращаться только в сертифицированные центры. У каждой техники есть свои сервисы, которые указаны на сайтах производителей.

Ранее россиян предупредили о мошенничестве с плановым отключением воды. Жильцам многоквартирного дома приходит сообщение якобы от управляющей компании, городского сервиса или ЖКХ с предложением проверить график отключения по адресу. Ссылка в письме ведет на визуальную копию официального сайта. Там просят ввести свои логин и пароль от аккаунта на «Госуслугах».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Отрыжка Советского Союза». Новый главком ВСУ заявил, что россияне не имеют права на существование, и оскорбил жителей Донбасса
    Эль-Ниньо предрекли усиление до экстремального уровня
    Смерчи приблизились к российскому курорту
    Электрокарам и машинам на газу подготовили новые ограничения в РФ
    Стали известны денежные требования Гвардиолы для работы в сборной Италии
    В крупных российских вузах произошли громкие коррупционные скандалы
    Зеленский высказался о полной блокировке украинских портов
    В Донецке начал работу первый в новых российских регионах парк альпак
    Девушка-подросток и женщина захлебнулись на глазах у отдыхающих на пляже в Европе
    Захарова напомнила Рубио об обещаниях Трампа по Украине
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok