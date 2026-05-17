Россиян предупредили о мошенничестве с отключением воды

Сенатор Шейкин: Мошенники используют плановое отключение воды для обмана россиян

Мошенники начали использовать плановое отключение горячей воды в многоквартирных домах для обмана россиян. Об этом предупредил зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин, его слова передает ТАСС.

«Схема обычно выглядит достаточно просто: приходит сообщение якобы от управляющей компании, городского сервиса или ЖКХ с предложением проверить график отключения по адресу», — рассказал сенатор.

Ссылка в письме ведет на визуальную копию официального сайта. Там просят ввести свои логин и пароль от аккаунта на «Госуслугах». В отдельных случаях россиян также просят скачать документ с новым графиком отключений или свежую версию приложения ЖКХ, внутри которых находятся вредоносные программы.

Шейкин призвал не переходить по ссылкам из таких сообщений и не скачивать файлы, даже если они кажутся убедительными. «Проверять информацию нужно только через официальные городские порталы, сайт управляющей компании или ресурсоснабжающей организации, открывая их самостоятельно через браузер», — заключил сенатор.

Ранее россиян научили распознавать мошенников в домовых чатах. По словам специалистов, слова «срочно» и «немедленно» в сообщении указывают на злоумышленников.