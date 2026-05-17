Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:42, 17 мая 2026Экономика

Россиян предупредили о мошенничестве с отключением воды

Сенатор Шейкин: Мошенники используют плановое отключение воды для обмана россиян
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: myboys.me / Shutterstock / Fotodom  

Мошенники начали использовать плановое отключение горячей воды в многоквартирных домах для обмана россиян. Об этом предупредил зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин, его слова передает ТАСС.

«Схема обычно выглядит достаточно просто: приходит сообщение якобы от управляющей компании, городского сервиса или ЖКХ с предложением проверить график отключения по адресу», — рассказал сенатор.

Ссылка в письме ведет на визуальную копию официального сайта. Там просят ввести свои логин и пароль от аккаунта на «Госуслугах». В отдельных случаях россиян также просят скачать документ с новым графиком отключений или свежую версию приложения ЖКХ, внутри которых находятся вредоносные программы.

Шейкин призвал не переходить по ссылкам из таких сообщений и не скачивать файлы, даже если они кажутся убедительными. «Проверять информацию нужно только через официальные городские порталы, сайт управляющей компании или ресурсоснабжающей организации, открывая их самостоятельно через браузер», — заключил сенатор.

Ранее россиян научили распознавать мошенников в домовых чатах. По словам специалистов, слова «срочно» и «немедленно» в сообщении указывают на злоумышленников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В постсоветской стране призвали не вступать в переговоры с Россией

    Назван точный счет матча ЦСКА — «Локомотив»

    Россиян предупредили о мошенничестве с отключением воды

    Россиян предупредили о главной угрозе самогона

    В Роспотребнадзоре оценили риск распространения Эболы в России

    Найден способ обойти блокировку Ормузского пролива

    В Финляндии призвали сбивать украинские дроны над странами Прибалтики

    На «Игора Драйв» прошел I этап Кубка Санкт-Петербурга по дрифту

    Российские ученые создали генетический алгоритм для лечения гипертонии

    Россиянам снова не дадут привезти Кубок Стэнли на родину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok