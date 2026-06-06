Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:28, 6 июня 2026Россия

Границу России с одной из стран-соседей временно закрыли

Российско-абхазская граница временно закрыта из-за угрозы атак беспилотников
Дмитрий Воронин

Фото: Константин Гревцов / РИА Новости

Пропуск граждан и автотранспорта через российско-абхазскую границу временно остановили из-за объявленной на стороне РФ беспилотной опасности. Об этом со ссылкой на начальника начальника погрануправления Службы Госбезопасности Абхазии Рустама Латипова сообщает «Интерфакс».

«КПП Псоу временно закрыт из-за угрозы атак БПЛА в Сочи и Сириусе», — сказал собеседник агентства. По его словам, границу со страной-соседом России откроют после отмены тревоги.

Ранее стало известно, что на фоне атак беспилотников ВСУ город Кронштадт закрыли на въезд и выезд.

По данным Минобороны, российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 911 украинских БПЛА самолетного типа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о настигшей Украину расплате за атаку на Санкт-Петербург

    Россиянка сравнила сложность занятий биатлоном с работой в пункте выдачи

    Сальдо пригласил киевского омбудсмена в Херсонскую область

    Врач раскрыл главное заблуждение россиян об аритмии

    Лидер украинских националистов попал под удар дрона

    Границу России с одной из стран-соседей временно закрыли

    Россиянину «разминировали» глаз

    России предложили провести саммит с США и Японией

    Песок на пляжах Анапы сравнили с побережьем Лазурного Берега Франции

    В результате массированной атаки БПЛА на российский регион пострадал ребенок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok