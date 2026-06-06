Границу России с одной из стран-соседей временно закрыли

Российско-абхазская граница временно закрыта из-за угрозы атак беспилотников

Пропуск граждан и автотранспорта через российско-абхазскую границу временно остановили из-за объявленной на стороне РФ беспилотной опасности. Об этом со ссылкой на начальника начальника погрануправления Службы Госбезопасности Абхазии Рустама Латипова сообщает «Интерфакс».

«КПП Псоу временно закрыт из-за угрозы атак БПЛА в Сочи и Сириусе», — сказал собеседник агентства. По его словам, границу со страной-соседом России откроют после отмены тревоги.

Ранее стало известно, что на фоне атак беспилотников ВСУ город Кронштадт закрыли на въезд и выезд.

По данным Минобороны, российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 911 украинских БПЛА самолетного типа.