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12:55, 6 июня 2026Россия

Российские средства ПВО сбили более 900 украинских беспилотников

Минобороны: Средства ПВО РФ сбили за сутки 911 беспилотников и 13 управляемых авиабомб ВСУ
Дмитрий Воронин

Фото: РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки 13 управляемых авиабомб и 911 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом со ссылкой на данные Минобороны России сообщает РИА Новости.

Также в ведомстве заявили о нейтрализации четырех реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, запущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Ранее стало известно, что в последний день проходящего в Петербурге ПМЭФ-2026 над Ленинградской областью был уничтожен 141 беспилотник. Сообщалось, что город Кронштадт закрыли на въезд и выезд.

Также почти 60 украинских БПЛА сбили за сутки над Севастополем. По словам губернатора Михаила Развожаева, урон в результате атак был нанесен семи многоквартирным домам, одному автомобилю и объекту розничной торговли.

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