В поставках военных грузов НАТО на Украину возникли трудности. Что об этом известно?

РИА Новости: Военные грузы НАТО встали на границе из-за ударов ВС РФ по портам Украины

Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что страны НАТО прекратили поставки вооружений и грузов двойного назначения в порты Одесского региона. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Причины скопления грузов

Лебедев уточнил, что страны НАТО остановили поставки грузов из-за ежедневных ударов российских войск.

В местах перехода границы Польши и Румынии скапливается множество грузов, которые железнодорожная логистика просто не успевает пропускать в объемах, которые ранее обеспечивали морские перевозки Сергей Лебедев координатор пророссийского николаевского подполья

Лебедев заявил, что этот маршрут является более дорогим и менее удобным, поскольку Киев, в отличие от Восточной Европы, использует железнодорожную колею советского стандарта. Поэтому поставки необходимо перегружать с одних платформ и вагонов на другие.

Атака в ночь на 5 августа

В ночь на 5 августа ВС России нанесли удар по логистическим центрам в Киеве и по судам в районе Одессы. В российском Минобороны сообщили, что войска атаковали цели дальнобойными беспилотными летательными аппаратами и высокоточным оружием класса «земля-земля».

Целями в Киеве стали распределительные центры, где хранились и обрабатывались военные грузы. В районе Одессы были атакованы суда, перевозившие аналогичные объекты. «Поражены три морских судна типа "сухогруз" южнее Одессы, осуществлявшие доставку вооружения и военного имущества для ВСУ», — добавили в Минобороны.

Известно, что с 22 июля Украина потеряла около 1,05 миллиарда долларов валютной выручки из-за фактической блокады своих морских портов. Ключевые торговые гавани страны — Одесса, Черноморск и Южный — остаются почти парализованными. По данным о движении судов, крупные иностранные торговые корабли в них не заходят.

Цели ударов

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник высказался о целях массированного удара по Киеву и портам Одессы. По его мнению, следует уничтожать все, что способствует доставке оружия на Украину. Парламентарий подчеркнул, что Российская армия разрывает логистические цепочки доставки оружия и техники к линии боевого соприкосновения.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник также прокомментировал российские удары по Одессе. Он привел данные, что в порты города заходили более восьми тысяч кораблей, которые привозили «далеко не продукты питания и вывозили не только пшеницу».

Это поставки вооружений, это поставки военной техники, это в принципе неконтролируемый поток любой военной помощи на территорию Украины. Украина не должна иметь возможностей вот этих морских поставок Родион Мирошник посол по особым поручениям МИД РФ

Дипломат добавил, что, скорее всего, России придется применять военные методы, поскольку договоренности, среди которых и зерновой коридор, были нарушены. «Страна-содержанка должна лишиться своего содержания, она должна не иметь возможностей логистически получать военное снабжение», — заключил он.

Реакция Украины и Запада

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ночную атаку на Киев и область. Он заявил, что удар был тяжелый. Он также призвал Запад ввести новые санкции против России.

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон обещал усилить давление стран Европейского союза на Россию после ночного удара ВС РФ по Киеву. По его словам, Евросоюз и его партнеры будут и дальше усиливать давление на Москву посредством введения новых ограничений и увеличения военной поддержки Украины.

1,05 миллиарда долларов валютной выручки потеряла Украина из-за блокады портов

До этого журнал The Economist предупредил об угрозе экономике Украины из-за ударов Вооруженных сил России (ВС РФ) по портам в Одесской области. Издание Financial Times (FT) сообщило, что на Украине задумались об экспорте зерна в обход одесских портов, которые атаковали ВС РФ.