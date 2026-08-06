Трамп заявил об обладании США 60 процентов мировых запасов нефти и газа

Трамп: США стали обладателями 60 % мировых запасов нефти и газа

Соединенные Штаты с учетом Венесуэлы стали обладателями 60 процентов мировых запасов нефти и газа. Политик представил ресурсы Каракаса как часть американского энергетического потенциала, пишет РИА Новости.

«У нас больше бензина, у нас больше нефти — нефти и газа, чем у любой страны в мире. Теперь добавьте к этому Венесуэлу. Добавьте ее, и получится, что у нас есть 60 процентов мировой нефти и газа, включая Венесуэлу», — отметил политик, выступая перед сторонниками в Лас-Вегасе.

Ранее глава Белого дома опубликовал в своей социальной сети изображение, на котором Венесуэла была представлена в виде 51-го штата США. Публикация появилась на фоне его заявлений о роли Венесуэлы в энергетических ресурсах.

В соцсетях Трамп также сообщил, что его рейтинги на настоящий момент находятся на самом высоком уровне за всю историю. Американский президент посоветовал не верить «фальшивым» данным опросов радикальных левых, так как «они так же нечестны, как разрушающие страну глупократы».