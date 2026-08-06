Тему применения ядерного оружия в Европе назвали рутиной

Постпред Васильев: Тема применения ядерного оружия в Европе стала рутиной

Тема распространения и применения ядерного оружия стала приобретать рутинный характер в Европе. Об этом рассказал РИА Новости российский постпред при ОДКБ Виктор Васильев.

«Тема распространения, а тем более применения ядерного оружия в последнее время стала приобретать практически "рутинный" характер, особенно на европейском континенте», — отметил он.

Васильев также напомнил о готовности Финляндии, Прибалтики и других стран Восточной Европы разместить у себя или ядерное оружие, или средства его доставки. При этом страны полностью забыли последствия Хиросимы и Нагасаки, посетовал постпред.

Ранее сообщалось, что политика стран Европы в сфере ядерного оружия несет опасность лобового столкновения ядерных держав. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

До этого Гатилов рассказал, что Британия и Франция приступили к скрытному наращиванию ядерных арсеналов.

