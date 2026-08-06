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08:13, 6 августа 2026Мир

Тему применения ядерного оружия в Европе назвали рутиной

Постпред Васильев: Тема применения ядерного оружия в Европе стала рутиной
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Тема распространения и применения ядерного оружия стала приобретать рутинный характер в Европе. Об этом рассказал РИА Новости российский постпред при ОДКБ Виктор Васильев.

«Тема распространения, а тем более применения ядерного оружия в последнее время стала приобретать практически "рутинный" характер, особенно на европейском континенте», — отметил он.

Васильев также напомнил о готовности Финляндии, Прибалтики и других стран Восточной Европы разместить у себя или ядерное оружие, или средства его доставки. При этом страны полностью забыли последствия Хиросимы и Нагасаки, посетовал постпред.

Ранее сообщалось, что политика стран Европы в сфере ядерного оружия несет опасность лобового столкновения ядерных держав. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

До этого Гатилов рассказал, что Британия и Франция приступили к скрытному наращиванию ядерных арсеналов.

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