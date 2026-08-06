«Отражена самая массовая атака вражеских БПЛА». ВСУ выпустили по российскому региону более 90 дронов. Что известно?

Евраев: В Ярославской области отражена самая массовая атака ВСУ, сбиты 92 БПЛА

В Ярославской области этой ночью была отражена самая массированная атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). О подробностях и последствиях налета дронов отчитался глава региона Михаил Евраев.

Сегодня в нашем регионе отражена самая массовая атака вражеских БПЛА. Силами РЭБ и ПВО (...) ликвидированы все 92 вражеских БПЛА Михаил Евраев губернатор Ярославской области

Чиновник уточнил, что жертв и пострадавших среди мирного населения нет, однако из-за упавших обломков произошло возгорание трех частных домов и в нескольких многоквартирных строениях оказались выбиты стекла. Кроме того, зафиксированы повреждения личного автотранспорта горожан.

Власти пообещали предоставить компенсацию всем пострадавшим

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Движение транспорта в сторону Москвы перекрыто

Подразделения Министерства обороны и сотрудники Министерства безопасности региона, а также представители силовых структур продолжают работу по отражению атаки, указал Евраев.

Из-за ликвидации обломков сбитых дронов Московский проспект остается перекрытым — выезд в сторону столицы затруднен.

«Фрагменты беспилотников могут быть обнаружены и в других местах. Важно при их обнаружении не приближаться к ним, рядом с ними не пользоваться телефонами. Необходимо отойти на безопасное расстояние и незамедлительно сообщить об их местонахождении по телефону 112», — предупредил глава региона во избежание опасных ситуаций, призвав людей дождаться отмены сигнала «Беспилотная опасность».

Над регионами России этой ночью сбили больше 600 БПЛА

Кроме Ярославской области, под атакой украинских БПЛА оказались и другие регионы, в том числе Московский. Так, по предоставленным столичным градоначальником Сергеем Собяниным данным, на подлете к Москве были сбиты шесть дронов. В небе над Воронежем и 14 районами области, в свою очередь, были обнаружены и уничтожены 57 летательных аппаратов. В регионе около 8:30 четверга, 6 августа, также объявили ракетную опасность.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Удар пришелся и по Тверской области. Там при падении обломков БПЛА оказался поврежден фасад логистического комплекса Wildberries, пострадавших нет. Также в Калининском округе обломки повредили несколько хозяйственных построек в СНТ.

Согласно отчету Минобороны, в течение прошедшей ночи в общей сложности силами ПВО были перехвачены и уничтожены 605 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.