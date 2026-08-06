Логистический комплекс маркетплейса поврежден при атаке ВСУ на российский регион

Королев: Обломки беспилотника ВСУ повредили объект маркетплейса в Тверской области

В Тверской области обломки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредили логистический комплекс российского маркетплейса Wildberries. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Виталий Королев, слова которого приводятся в Telegram-канале администрации региона.

По его данным, незначительно поврежден фасад объекта. Кроме того, фрагменты беспилотников повредили несколько хозпостроек в Калининском округе. Пострадавших нет.

4 августа Королев сообщал о повреждении склада Wildberries в поселке Эммаусс. Тогда он также назвал причиной инцидента падение обломков дрона. Информация о пострадавших не поступала.

5 августа после ночной атаки ВСУ загорелся сортировочный центр Wildberries в Тульской области. Сотрудников объекта успели эвакуировать. Губернатор региона Дмитрий Миляев отчитался о ликвидации пожара вечером того же дня.

