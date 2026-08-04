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08:57, 4 августа 2026 (обновлено: 09:32, 4 августа 2026)Россия

Склад маркетплейса получил повреждения при атаке ВСУ в российском регионе

Королев: В Тверской области обломком дрона повреждена стена склада маркетплейса
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexey Belkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

В поселке Эммаусс Калининского округа Тверской области обломком дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждена стена складского помещения популярного маркетплейса. Об этом сообщил губернатор российского региона Виталий Королев в «Максе».

Он отметил, что сотрудники склада не пострадали во время атаки. Как указал Королев, экстренные службы уже находятся на месте. «Проводятся мероприятия для обеспечения дальнейшей безопасности объекта», — заверил губернатор.

До этого в Минобороны рассказали, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над российскими регионами 320 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Атакам тогда подверглись территории Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым.

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