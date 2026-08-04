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Силовые структуры
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10:00, 4 августа 2026 (обновлено: 10:08, 4 августа 2026)Силовые структуры

Раскрыты подробности готовившегося в Крыму теракта против руководителя российского региона

Агенты Киева заготовили 3 дрона и бомбу для теракта в Крыму против главы нового региона РФ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Завербованные украинской спецслужбой двое россиян заготовили три боевых дрона и бомбу для теракта против руководителя нового региона страны во время его пребывания в Крыму. Подробности готовившегося преступления сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.

Агенты Киева прошли обучению по обращению с самодельной взрывчаткой, после чего им поручили подготовку теракта. Во время обысков у них изъяли три дрона со взрывчаткой массой 350 граммов каждый и бомбу массой 800 грамм.

Задержанные также передавали украинскому куратору собранные ими сведения о находящихся на полуострове российских военных подразделениях и планировали атаки на критически важные объекты в Крыму. После теракта на главу нового региона России они намеревались вступить в запрещенную украинскую террористическую организацию.

Мужчин 1992 и 1999 годов рождения задержали в Севастополе. Они сотрудничали с Главным управлением разведки Минобороны Украины. Их арестовали на два месяца.

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