Агенты Киева заготовили 3 дрона и бомбу для теракта в Крыму против главы нового региона РФ

Завербованные украинской спецслужбой двое россиян заготовили три боевых дрона и бомбу для теракта против руководителя нового региона страны во время его пребывания в Крыму. Подробности готовившегося преступления сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.

Агенты Киева прошли обучению по обращению с самодельной взрывчаткой, после чего им поручили подготовку теракта. Во время обысков у них изъяли три дрона со взрывчаткой массой 350 граммов каждый и бомбу массой 800 грамм.

Задержанные также передавали украинскому куратору собранные ими сведения о находящихся на полуострове российских военных подразделениях и планировали атаки на критически важные объекты в Крыму. После теракта на главу нового региона России они намеревались вступить в запрещенную украинскую террористическую организацию.

Мужчин 1992 и 1999 годов рождения задержали в Севастополе. Они сотрудничали с Главным управлением разведки Минобороны Украины. Их арестовали на два месяца.