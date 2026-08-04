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Силовые структуры
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10:43, 4 августа 2026Силовые структуры

Похоронить портфель со взрывчаткой поручили мужчине в Крыму и показали на видео

ФСБ показала видео допроса готовивших теракт в Крыму против главы нового региона РФ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

ФСБ России обнародовала оперативное видео задержания и допроса двоих россиян за подготовку в Севастополе теракта против главы одного из новых регионов страны во время его пребывания в Крыму. Запись публикует РЕН ТВ.

На кадрах показаны силовики, которые ведут мужчин в наручниках. Один из них говорит, что был подписан на украинские Telegram-каналы, где на него вышел представитель спецслужб Украины и предложил работать на них. Он, по его словам, занимался разведкой, фотографировал военные и гражданские объекты. Мужчина привлек к подрывной деятельности в пользу Киева друга, они вместе искали места расположения систем ПВО, но не нашли, тогда им поручили готовить теракт. Как рассказал второй задержанный, приятель поручил ему похоронить у себя портфель со взрывчаткой для дестабилизация ситуации в Крыму. Кроме того, они должны были поменять указатель на Симферополь с русского языка на украинский.

Мужчинам поручили отнести в определенные точки дроны со взрывчаткой. Во время обысков у них изъяли три устройства со взрывчатым веществом массой 350 граммов каждый и бомбу массой 800 граммов.

Задержанные также передавали украинскому куратору собранные ими сведения о находящихся на полуострове российских военных подразделениях и планировали атаки на критически важные объекты в Крыму. После теракта на главу нового региона России они намеревались вступить в запрещенную украинскую террористическую организацию.

Мужчин 1992 и 1999 годов рождения задержали в Севастополе. Они сотрудничали с Главным управлением разведки Минобороны Украины. Их арестовали на два месяца.

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