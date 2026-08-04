ФСБ предотвратила теракт против главы одного из новых регионов России

В Крыму ФСБ задержала 2 россиян, готовивших теракт против главы одного из новых регионов

В Крыму ФСБ предотвратила теракт против главы одного из новых регионов России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Теракт планировали двое россиян 1992 и 1999 года рождения. Они действовали по заданию Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины. Их задержали.

По данным правоохранителей, фигуранты прошли обучение обращения с самодельным взрывным устройством. Куратор поручил им провести теракты на объектах критически важной инфраструктуры полуострова и в отношении руководителя одного из новых регионов России, пока тот находился в Крыму. Кроме того, задержанные решили вступить в запрещенную в России украинскую террористическую организацию.

Правоохранители провели у них обыск. В результате, обнаружено три FPV-дрона с боевыми зарядами с пластичным взрывчатым веществом по 350 граммов в каждом, а также самодельное взрывное устройство, масса взрывчатого вещества которого составила 800 граммов.

Ранее сообщалось, что в Пятигорске ФСБ предотвратила теракт у здания прокуратуры и задержала гражданина одной из стран Центральной Азии.