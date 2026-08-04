Рожающую россиянку заставили идти пешком до перинатального центра

В Волгограде рожающую женщину заставили идти пешком до перинатального центра

Рожающую женщину заставили идти пешком до перинатального центра № 2 в Волгограде. Об этом рассказал порталу V1.ru супруг россиянки.

Мужчина пояснил, что они ждали четвертого ребенка. Предыдущие трое появились на свет в этом же перинатальном центре. Супруг уточнил, что поскольку роды не первые, он уже знал, куда нужно ехать. Однако внезапно на КПП охранник отказался их пропускать.

Волгоградец пояснил, что всячески пытался убедить сотрудника поднять шлагбаум. Как утверждает муж, в тот момент к перинатальному центру подъехала «Газель» с продуктами, въезд которой блокировала его машина.

Россиянин отметил, что далее пришлось действовать незамедлительно. «Машину оставили, охранник еще нам что-то вслед кричал, но мы пошли. Параллельно позвонил в скорую. Самый большой страх был, что мы банально не дойдем до входа и родим где-то в кустиках у перинатального центра. Что интересно: когда мы дошли, приехала скорая, в которой была тоже девушка со схватками. Ее начинают оформлять, и медсестра спрашивает: "У вас же четвертые роды?" — "Нет, первые". То есть та скорая, которую я вызвал, привезла эту девушку, потому что ее с мужем и мамой охранник тоже на территорию не пустил», — поделился мужчина.

В свою очередь главный врач перинатального центра Татьяна Веровская подчеркнула, что как только руководству стало известно о действиях охранника, его незамедлительно уволили.

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