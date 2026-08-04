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Силовые структуры
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11:51, 4 августа 2026Силовые структуры

Выдвинуты три версии пропажи самолета Cessna 182 в российском регионе

СК назвал версии пропажи самолета в Приангарье: поломка, ошибка пилота и аварийная посадка
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетЛесные пожары:

Фото: Robert Buchel / Shutterstock / Fotodom

Следователи выдвинули три версии пропажи самолета Cessna 182 в Иркутской области: техническая неисправность, нарушение правил пилотирования, аварийная посадка в результате отклонения от маршрута следования. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По факту авиапроисшествия возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»). С целью установления местонахождения экипажа проводятся поисковые мероприятия.

Следователи и криминалисты провели осмотр по месту заправки самолета и изъяли образцы авиационного топлива, которые отправлены на химическую судебную экспертизу. Также в СК изучают техническую документацию.

Самолет вылетел в 13:00 часов по местному времени 3 августа из аэропорта поселка Мама для мониторинга лесных пожаров в Бодайбинском лесничестве. В запланированное время экипаж при прохождении контрольной точки в районе поселка Олекма Амурской области на связь не вышел. Самолет не вернулся в аэропорт.

На его борту находились два человека: летчик-наблюдатель и командир самолета. Аварийный радиомаяк на борту воздушного судна не сработал, сигналы бедствия экипаж не подавал.

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