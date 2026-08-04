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Силовые структуры
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11:40, 4 августа 2026 (обновлено: 11:45, 4 августа 2026)Силовые структуры

Бандеру и Шухевича признали в России пособниками нацистов

В Москве суд признал Бандеру и Шухевича пособниками нацистской Германии
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ullstein Bild Dtl. / Getty Images

Тверской суд Москвы признал пособниками нацистской Германии в военных преступлениях Степана Бандеру, Романа Шухевича, а также Организацию украинских националистов и Украинскую повстанческую армию (запрещенные в России террористические организации). Об этом сообщает РИА Новости.

Иск был подан Генпрокуратурой (ГП) России. Ведомство просило установить факт, что Степан и Василий Бандеры, Роман Шухевич, Андрей Мельник, Николай Арсенич, Тарас Боровец, Дмитрий Клячкивский, Николай Козак, Мирон Матвиейко, Ярослав Стецько причастны к террору, карательным операциям, массовым расправам и другим военным преступлениям. Среди них — Львовский погром, Бабий Яр, Катынь, Волынская резня, преступления против евреев, партизан и жителей Белоруссии.

Как заявил представитель ГП, установить факт необходимо из-за попыток искажения истории и роли России в Великой Отечественной войне.

Ранее сообщалось, что высказывавшегося резко о россиянах нового главкома Вооруженных сил Украины потребовали признать террористом в России.

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